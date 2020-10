Nereguli descoperite la Compania de Aeroporturi: lipsesc procedurile de acordare a primelor, iar investitiile sunt la pamant

Documentarea a vizat perioada 1 ianuarie 2018 - prezent si a avut ca obiective verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la atribuirea, incheierea si derularea contractelor de achizitie la nivelul entitatii si verificarea altor aspecte considerate relevante sau care au facut obiectul unor petitii transmise CCPM, se arata in sinteza raportului, postata pe site-ul Guvernului.In anii 2018 si 2019, la nivelul CNAB S.A. a fost inregistrat un grad de realizare a programelor de investitii de 4,31%, respectiv de 11,67%. De asemenea, un grad de realizare foarte scazut a fost inregistrat la capitolul "lucrari de investitii", de 1,35%, in anul 2018, si de 2,46%, in anul 2019."Astfel, cea mai mare parte a obiectivelor/proiectelor continute in Programele de investitii, din aceasta perioada, nu au fost realizate sau au fost realizate partial, principalele cauze identificate fiind: programarea unor obiective de investitii fara a exista o strategie de prioritizare coerenta si asumata la nivelul companiei; intarzieri in elaborarea si aprobarea Referatelor de necesitate pentru unele lucrari si/sau proiecte aferente investitiilor; aprobarea tardiva a bugetelor de venituri si cheltuieli aferente exercitiilor bugetare", sustin reprezentantii Corpului de control.Alte motive pentru care nu au fost realizate investitiile sunt: programarea nerealista a obiectivelor de investitii in raport cu capacitatea de realizare si/sau timpul necesar de realizare al acestora, coroborata cu necesitatile operationale; programarea de catre companie a unor investitii fara a respecta propriile planuri de masuri asumate sau termenele acordate de terte entitati de reglementare.Totodata, in ceea ce priveste unele contracte privind prestarea serviciilor de curatenie si salubrizare, precum si de intretinere si reparatii, firmele respective nu au respectat caietele de sarcini.Corpul de control a gasit nereguli si la unele contracte privind achizitiile publice, precum si la modificarea, derularea si incetarea unor contracte de asociere in participatiune incheiate de CNAB.Documentul mentioneaza, intre altele, lipsa procedurilor de acordare a primelor ...citeste mai departe despre " Nereguli descoperite la Compania de Aeroporturi: lipsesc procedurile de acordare a primelor, iar investitiile sunt la pamant " pe Ziare.com