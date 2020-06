El a precizat ca daca va exista o transmitere comunitara accentuata intr-o localitate sau intr-un cartier, atunci autoritatile se vor gandi si la posibilitatea unei carantinari, mentionand ca nu este cazul in acest moment.Nelu Tataru a fost intrebat marti, intr-o conferinta de presa, ca au aparut informatii ca ar putea exista judete unde sa se impuna carantinarea si daca se impune acest lucru."In acest moment nu luam in considerare o carantinare a judetelor, fiecare caz este evaluat particular, fiecare directie de sanatate publica evalueaza prin anchete epidemiologice atat cazul confirmat, cat si contactii directi. Acolo unde exista focare, aceste focare sunt identificate, sunt izolate, sunt internati cei care sunt pozitivi. In conditiile in care vor exista intr-adevar o transmitere comunitara accentuata intr-o localitate, intr-un cartier, ne gandim si la posibilitatea unei carantinari. Nu este cazul in acest moment", a afirmat ministrul Sanatatii. ...citeste mai departe despre " Nelu Tataru: In acest moment nu luam in considerare o carantinare a judetelor " pe Ziare.com