Nelu Tataru, despre locurile la ATI: "Speram ca pana la sfarsitul lunii sa avem inca 200 de paturi"

"In momentul in care impunem acele restrictii, noi trebuie sa ne asteptam ca e o franare, ca vom avea o crestere foarte mica de la o zi la alta, dar acea franare o vedem in 14 - 28 de zile, in conditiile in care se respecta aceste precautii. Ramane ca, dupa aia sa ne asezam intr-un platou, sa putem scadea. Nerespectand aceste reguli, vom intinde foarte mult si vom avea numarul de transmiteri crescute, cu focare multe si cu numarul de cazuri noi, crescut", a declarat, luni seara, la Digi 24, Nelu Tataru.Acesta a facut din nou apel la responsabilitate."Cred ca ar trebui cu totii sa fim mai responsabili atat noi ca si sector, dar si populatia civila care ar trebui sa inteleaga ca aceasta pandemie se transeaza in prespital, nu in spital. Noi primim tot ce se adreseaza, avem aceasta Ordonanta de Urgenta in care asimptomaticii sunt tratati la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie, pentru a putea descongestiona spitalele pentru cei cu simptomatologie medie spre severa, dar raman de baza terapiile intensive", a mai afirmat Tataru.Ministrul Sanatatii a fost intrebat despre locurile disponibile la ATI si a precizat: "Noi am plecat la inceput cu spitalele suport Covid, cele 226 de spitale, cu Terapie Intensiva in care aveam 740 de paturi complet utilate. In acest moment suntem spre 1.200 de paturi complet utilate (...) Speram ca pana la sfarsitul lunii sa avem inca 200 de paturi sa putem merge strict pe suport Covid".Intrebat in cat timp se vor ocupa locurile de la ATI, Tataru a afirmat: "Depinde de numarul de cazuri de la o zi la alta si de numarul de cazuri grave de la o zi la alta. Avem acel procent de, sa spunem 3-5%, care merg in terapie intensiva. Noi trebuie sa stim ca aceste paturi de Terapie Intensiva care se completeaza cu tot ce insemana patologie severa, critica, se elibereaza prin vindecare sau prin deces. Cred ca aceste lucruri pe care noi le socotim, medical vorbind, ar trebui sa le inteleaga si cei din prespital care ar trebui sa respecte niste reguli. Ei, de acolo, sunt cazurile grave si dificile cu care corpul medical se lupta in acest moment".