Nelu Tataru: De la 15 iunie, ne gandim la deschiderea plajelor

"In conditiile in care vom avea de la o zi la alta cazuri noi in scadere sau numar constant mic ne gandim la alta perioada de relaxari. De exemplu, cea asteptata a teraselor, de la 1 iunie. De la 15 iunie ne gandim la deschiderea plajelor", a afirmat, luni seara, la B1 TV, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.Acesta explica ca restaurantele se vor deschide "intr-un timp doi", in functie de cum va putea fi gestionata deschiderea teraselor.Intrebat despre referitor la reluarea zborurilor externe, ministrul Sanatatii a precizat: "Discutam cu Ministerul Transporturilor, precum si cu tarile terte cu care avem legaturi aeriene. In masura in care conditiile din aceste tari nu impun izolari sau carantinari, atunci si la noi se va discuta acest lucru.Noi avem izolare la domiciliu pentru 14 zile pentru toti cei care vin din strainatate. Nu mai exista zone rosii sau zone galbene, totul e mai degraba o zona galbena, avand in vedere ca avem izolare la domiciliu".Acesta a repetat ca toate masurile depind de evoluia numarului de cazuri si de respectarea masurilor pentru limitarea pandemiei.