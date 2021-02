Nasui: Toti cei care au divulgat date cheie au comis fapte penale si vor suporta consecintele

"100% Transparenta. Am suparat multi oameni din sistem in momentul in care am spus adevarul. Am spus adevarul despre mersul la targuri pe banii statului si despre faptul ca masura 3 nu isi atinge scopul. Nu isi atinge scopul pentru ca ajunge sa finanteze in proportie de peste 50% imobiliare. Si nu doar atat, dar suspiciunile de frauda de care am vorbit sunt bazate pe fapte reale. Am avut discutia aceasta si cu premierul si i-am propus un curs de actiune. Stiu ca adevarul doare, dar singura noastra sansa daca vrem sa salvam Romania este macar sa spunem adevarul si sa fim foarte transparenti cu ce gasim in ministere. Nu sa mentinem butaforii", a spus Claudiu Nasui.CITESTE SI: Claudiu Nasui s-a razgandit, peste noapte, si nu o mai sustine pe directoarea acuzata de colaborare cu Securitatea: "Imi cer scuze pentru toata situatia creata"Potrivit ministrului, el este acuzat ca a avut cont pe platforma de granturi, dar "nu este absolut nicio problema" pentru ca a vrut sa vada fiecare pas din procedura si sa o optimizeze."Am folosit acel cont de cateva ori si exclusiv in scopul intelegerii proceselor din spatele platformei si a muncii functionarilor pentru a creste numarul de procesari pe zi. Ceea ce am si reusit. Am crescut numarul de evaluari de 9 ori in timp record. Pentru ca vreau sa fiu 100% transparent, am cerut la STS log-ul accesului pe platforma aferente contului meu. Dupa care am primele si singurele accesari in 29 decembrie si 31 decembrie. Deci, cu mult inainte sa fie vreo informatie relevanta. Pe 24 decembrie a fost prima mea zi in minister", a mentionat ministrul Economiei.El a declarat ca de cand a venit in minister a facut din transparenta o regula si ca a avut trei prioritati: deblocarea masurilor de ajutorare Covid, operationalizarea schemei pentru HoReCa si reorganizarea ministerului (care se imparte cu cel al energiei)."Am avut o abordare activa in toate cele 3 prioritati. Am gasit finantare pentru masuri (multumesc lui Cristian Ghinea). Am incercat sa automatizez cat se poate toata procedura (multumesc STS-ului care gestioneaza platforma). Am multe de spus despre aceasta masura, dar este in desfasurare o ancheta. Va promit, insa, ca toti cei care au divulgat date cheie (in speta procentul d ...citeste mai departe despre " Nasui: Toti cei care au divulgat date cheie au comis fapte penale si vor suporta consecintele " pe Ziare.com