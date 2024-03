Desi sunt batran, nu am dat in mintea copiilor, cu toate ca ma gandesc deseori la copilaria mea, mai ales intr-o zi de 1 Iunie. Am avut o copilarie pe care as numi-o azi, dupa atatia ani, ca fiind mai mult interesanta decat fericita.

Nu putea fi vorba de fericire intr-o perioada a penuriei de dupa razboi, mai ales, intr-o familie de "chiaburi", considerata de catre regimul de atunci ca fiind "dusman al poporului".

A fost, insa, o copilarie interesanta nu atat pentru copilul care eram atunci, ci pentru ca s-a petrecut intr-o perioada istorica dramatica pentru Romania. Am copilarit in perioada ocupatiei sovietice si a politicii de rusificare cu forta a poporului roman.

Imi dau seama ca o descriere doar a catorva zile obisnuite din copilaria mea in Bucurestiul anilor 1950-1955 ar putea da tinerilor de azi imaginea unei epoci pe care cu greu si-ar imagina-o. Iata de ce am sa incerc sa pun laolalta evenimente si trairi cu speranta ca vor sugera viata si atmosfera acelor ...citeste mai departe despre "N-am reusit sa invat limba rusa cantand" pe Ziare.com

