Devenit unul dintre cei mai cunoscuti medici din Romania, doctorul timisorean Virgil Musta a fost in anul 2020 una dintre principalele voci ale pandemiei.In mesajul de Anul Nou, adresat comunitatii City Doctors de pe Facebook , doctorul Musta a vorbit despre anul 2020 si despre lupta cu virusul care va continua in 2021."Va multumesc pentru ca ati acceptat sa fiti partenerii mei in acest razboi cu virusul SARS CoV-2. Fara voi, niciuna dintre reusitele echipei mele nu ar fi fost posibila. Voi ati reprezentat balanta de care aveam nevoie in munca mea si in deciziile mele. Prin atitudinea voastra mi-ati dat putere si incredere ca ceea ce fac este bine", a aratat Virgil Musta.Medicul le-a multumit si "celor care nu au fost intotdeauna in acord cu mine, pentru ca m-au facut sa gandesc mai mult, sa reanalizez anumite decizii"."Nu pot sa multumesc insa celor care m-au jignit, m-au denigrat prin minciuni si au incercat sa-mi distruga munca si sa ma decredibilizeze. M-au durut atacurile murdare si nedrepte, dar m-au si intarit", a mai aratat Musta, care a promis ca va continua lupta cu virusul si in 2021."La cumpana dintre ani, va promit ca lupta mea alaturi de voi va continua si in anul care va veni, pana vom invinge definitiv acest virus, moment pe care il prevad in curand. Impreuna, prin intelepciune, solidaritate, bun simt si incredere unii in altii, am convingerea ca vom reveni la o viata normala, mult asteptata de toti. Va urez tuturor un An Nou Fericit, cu sanatate, bucurii si mult success pe toate planurile!", a incheiat doctorul Virgil Musta.Citeste si:VIDEO Plugusorul de pandemie al Armatei Romane: "S-a raspandit la inceput de an un virus spartan. Mainile voi le spalati, pe COVID sa-l alungati" ...citeste mai departe despre " Doctorul Virgil Musta, in mesajul de Anul Nou: "M-au durut atacurile murdare si nedrepte, dar m-au si intarit. Lupta mea va continua" " pe Ziare.com