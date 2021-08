Lucrăm de acasă sau ne întoarcem la serviciu din septembrie. "Angajații vorbesc pe la colțuri că, dacă trebuie să se întoarcă la birou, își caută alte job-uri"

Întrebarea revine și pe grupurile de pe Facebook "Aș dori să știu dacă sunt printre voi antreprenori ce se izbesc de noul trend care pare să își facă simțită prezența: dorința angajaților de a continua lucrul de acasă sau de a avea măcar posibilitatea de remote work măcar una, două zile pe săptămână, în detrimentul întoarcerii exclusive la birou? Este o temă importantă de discuție și m-aș bucura să aflu cât mai multe experiențe/situații!", scrie un antreprenor pe Grupul Antreprenorilor din România.Unii pledează ferm pentru revenirea fizică la serviciu"Din răspunsurile de aici, mă întreb, atât de multă lume poate lucra de acasă? Întreb asta pentru că nu-mi dau seama câți mai lucrează în producție, în vânzări directe, în contact direct cu clientul? Toți sunteți din București? Eu fac 10 minute până la jobul meu. Aș putea lucra și de acasă, dar dacă aș sta cu soțul meu 24 din 24 după o săptămână suntem la tribunal. M-aș simți ca într-un lagăr. E uluitor cum se schimbă lumea doar în doi ani. Și cum de bunăvoie ne închidem în case singuri. Clar nu-i pentru toată lumea. Cred că după 8 ore aș coborâ jos în fața blocului și aș urca sus iar, să am sentimentul că am venit de undeva.Spunea cineva mai sus că și un croitor poate lucra de acasă. Am fost în situația asta cândva. După un an am făcut tot posibilul să mut totul de acasa. Nu mai aveam limite între viața personală și clientele ce veneau la probă, mă certam mereu cu al meu, casa nu era niciodată în ordine și mă sufocam. Și acum, după 17 ani, merg la "biroul meu". Nu aș mai amesteca job-ul cu viața personală niciodată. Probabil nu are legatura cu postarea, dar recunosc, sunt puțin uimită.Probabil exista o diferență mare de vârstă și mentalitate între mine și voi, nu-mi dau seama ce joburi aveți toți ce ați comentat de puteți lucra de acasă...toți.""Mi se pare mult mai benefic pentru angajat, din toate punctele de vedere, să lucreze la birou, și nu acasă. Numai cât ne gândim la socializare. Omul este o ființă socială, și mai ales că suntem și popor latin. Să îl pui să lucr ...citeste mai departe despre " Lucrăm de acasă sau ne întoarcem la serviciu din septembrie. "Angajații vorbesc pe la colțuri că, dacă trebuie să se întoarcă la birou, își caută alte job-uri" " pe Ziare.com