Ministrul Apararii Nationale, Mihnea Motoc a spus ca, in Marea Neagra si Marea Mediterana Armata Federatiei Ruse desfasoara exercitiul Caucaz 2016 care are aplicatii ce nu au fost notificate comunitatii internationale.

"La ora la care vorbim suntem la debutul unui exercitiu operativ-strategic de mare amploare, Caucaz 2016. Un exercitiu care este notificat dar care, conform observatiilor de la editiile anterioare, este un exercitiu anual pe care il desfasoara fortele armate ruse. Este insotit de exercitii complementare, auxiliare care nu sunt notificate.

Suntem preocupati de scenariile care se exerseaza, faptul ca o serie de aplicatii au loc in proximitatea zonei de instabilitate din estul Ucrainei. Am vazut si pot sa existe, sa apara conexiuni si cu acest areal strategic. Am vazut exercitii militare rusesti, in premiera, in estul Mediteranei, in apropierea coastelor siriene, cu o dezvoltare ofensiva", a declarat Mihnea Motoc la emisiunea Jocuri de Putere de la Realitatea ...citeste mai departe despre "Motoc: Rusia desfasoara, in Marea Neagra si Mediterana, un exercitiu cu aplicatii care n-au fost notificate" pe Ziare.com

