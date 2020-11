Mobilizare masiva a tinerilor la votul pentru alegerea presedintelui SUA. Pe cine sustin milenialii

"Cred ca toti ne-am trezit cam in acelasi timp,si nu doar din pricina experientelor noastre in cei patru ani cu Donald Trump , ci mai ales anul acesta. Cred ca milenialii au inteles ca e un moment in care noi sa putem stabili o evolutie pentru viitor a tarii noastre", spune Marian Belk (26 de ani) din Carolina de Nord, relateaza The Independent intr-un reportaj.In Carolina de Nord au votat circa jumatate de milion de alegatori din generatiile tinere, peste dublul cifrelor din 2016. La fel stau lucrurile in state sudice unde cursa electorala intre Trump si Joe Biden este stransa.Cei mai multi tineri au votat in Texas, unde la sfarsitul saptamanii trecute votasera deja un milion de tineri.Acest val de votanti sunt in favoarea lui Biden, dupa cum o arata un sondaj national publicat saptamana asta de Institutul de Politica al Harvard Kennedy School.Motivul mobilizarii la vot nu este doar din cauza politicilor lui Donald Trump, ci si din nemultumirile legate de dominatia barbatilor albi in varsta, de regula republicani, in legislativul local."Parintii mei au crescut in segregatie, in scoli segregate, in timpul lui Jim Crow si toate cele. Asa ca de foarte tanara mi-au insuflat importanta votului", spune Melk, care a absolvit management in sectorul ospitalitatii si este angajata unui hotel din capitala statului Carolina de Nord, Raleigh.Statul Carolina de Nord e dominat in legislativul sau de generatia in varsta si e cunoscut pentru cele mai regresive legi din tara, un exemplu fiind aprobarea unei legi care obliga persoanele comunitatii LGBT sa mearga la bai destinate sexului lor biologic."Cred ca multi au inteles nebunia deciziei si a ceea ce a incercat guvernul sa obtina cu toate aceste legi rasiste si bigote, iar asta m-a motivat", a spus ea.Hayley Premo, 25 de ani, student la medicina, spune ca a crescut in Carolina de Nord intr-o familie foarte conservatoare."Din copilarie si pana azi, Carolina de Nord a fost in mod cert mai degraba un stat indecis, fapt destul de interesant. In copilarie ideile conservatoare erau tot ce stiam si era multa propaganda precum semnele de la marginea dr ...citeste mai departe despre " Mobilizare masiva a tinerilor la votul pentru alegerea presedintelui SUA. Pe cine sustin milenialii " pe Ziare.com