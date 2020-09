Lucian Bode a anuntat, vineri dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa, ca "saluta" ceea ce a numit "decizia istorica pentru Romania" luata de Comisia Europeana, aceea ce a aproba finantarea in vederea realizarii a trei loturi din autostrada Sibiu - Pitesti."Vorbim despre 875 de milioane de euro fonduri europene pentru finantarea sectiunilor I, IV si V din Autostrada Sibiu - Pitesti, practic prima autostrada transcarpatica din Romania", a afirmat ministrul."De la un proiect, in noiembrie 2019, care se impiedica in gandac astazi avem un proiect care merge inainte cu certitudine, cu sectiunea I Sibiu - Boita in lucru, peste 20 la suta progres fizic, cu sectiunea V semnata Curtea de Arges - Pitesti si se lucreaza la documentatie urmand sa inceapa executia, cu sectiunea IV in procedura de achizitie si cu cele doua sectiuni de pe Valea Oltului, II si III, aproximativ 68 de kilometri cu procedurile de achizitie lansate pentru sectiunea II, termen 10 septembrie, iar pentru sectiunea II octombrie 2020", a explicat el.Lucian Bode a adaugat ca si in ceea ce priveste Autostrada Transilvania demersurile au avansat, el aratand ca "niciun tronson din Autostrada Transilvania nu mai este blocat in acest moment". Lucian Bode a reafirmat angajamentul Executivului privind alocarea de fonduri importante pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, fie ca este vorba despre finantare de bugetul de stat ori din fonduri europene nerambursabile."Avem un angajament ferm de a aloca 2% din PIB in fiecare an pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Cadrul financiar multianual viitor ne asigura perspectiva de a utiliza, din cele aproximativ 47 de miliarde de euro alocate Romaniei, peste 8 miliarde de euro pentru infrastructura de transport", a aratat ministrul Transporturilor. ...citeste mai departe despre " Ministrul Transporturilor: "Niciun tronson din Autostrada Transilvania nu mai este blocat in acest moment" " pe Ziare.com