Ministrul Transporturilor: Lucrarile pentru finalizarea magistralei M5 merg inainte, cu sau fara sprijinul primarului general al Capitalei

Intr-un comunicat al ministerului de resort, remis marti AGERPRES, se arata ca antreprenorii Asocierii care lucreaza la M5 au solicitat, in nenumarate randuri, sprijin Primariei Municipiului Bucuresti, in speta Societatii de Transport Bucuresti (STB), pentru finalizarea lucrarilor pasajului pietonal de la statia Parc Drumul Taberei.In acest sens, Asocierea Astaldi - FCC a cerut intreruperea circulatiei Liniei 41, pentru 10 zile, la intersectia strada Brasov cu B-dul Drumul Taberei."Desi, in prima faza, Primaria Bucuresti, prin STB, a comunicat antreprenorilor ca si solutie trimestrul IV al acestui an, ulterior au revenit asupra termenului, pentru ca in final sa comunice ca termen tot trimestrul IV. Inconsecventa administratiei publice locale ii costa pe bucuresteni", avertizeaza MTIC.Sedintele de lucru organizate la Primaria Bucuresti la care au participat toti actorii importanti ai acestei lucrari (Astaldi - FCC, Metrorex , Societatea de Transport Bucuresti, Directia Transporturi din PMB, consultantul si subantreprenorii executanti) s-au lovit "de lipsa de intelegere si de reaua-vointa a reprezentantilor Primariei Generale", spun reprezentantii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.Acestia sustin ca lucrarile aferente finalizarii magistralei de metrou M5 vor continua conform graficelor asumate, atat de antreprenori, cat si de catre beneficiar."Toti factorii implicati in realizarea acestui important obiectiv pentru Bucuresti si bucuresteni trebuie sa inteleaga necesitatea finalizarii acestuia, dar si beneficiile pe care le va produce noua magistrala de metrou din Drumul Taberei.Doamna primar general, daca este primarul intregului Bucuresti, trebuie sa participe activ la finalizarea noii magistrale si nu sa mearga pe santierele obiectivelor de investitii care nu intra in atributiile domniei sale. Stiu ca doamna primar general se afla in plina campanie electorala si ar fi trebuit ca aceasta lucrare sa fie una prioritara pentru administratia pe care inca o conduce si sa se implice activ pentru locuitorii zonei.Acest obiectiv, deja foarte mult intarziat, reprezinta o prioritate pentru minist ...citeste mai departe despre " Ministrul Transporturilor: Lucrarile pentru finalizarea magistralei M5 merg inainte, cu sau fara sprijinul primarului general al Capitalei " pe Ziare.com