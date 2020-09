"Regret nespus acest incident. Voi continua sa ma deplasez dintr-un capat in celalalt al tarii respectand normele de transport", a spus Lucian Bode.Acesta a mai adaugat si faptul ca, in tot acest timp, se afla pe bancheta din spate si nu a fost preocupat de cum conduce angajatul SPP. "In momentele premergatoare regretabilului incident de duminica, ma odihneam. Calatoaream deja de 4 ore si jumatate", a spus ministrul Transporturilor.Citeste si:Klaus Iohannis, reactie dupa accidentul ministrului Transporturilor: "Nu cred ca Lucian Bode ar trebui sa-si dea demisia" ...citeste mai departe despre " Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, isi cere scuze dupa accidentul in care a fost implicat: "Regret nespus acest incident" " pe Ziare.com