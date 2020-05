Ministrul Transporturilor: Avem 164 de km de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri expres

"Nu numai ca santierele nu s-au oprit, dar au fost accelerate marile proiecte de investitii in infrastructura.In acest moment, avem 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri expres.Dintre acestea, aproape 70 km au fost santiere deschise in primele patru luni. In perioada de criza am reusit sa intram cu utilajele, pentru ca lumea s-a saturat de anunturile facute de cei dinaintea noastra, care spuneau 'Am trimis la ANAP validarea proiectului X', 'Am finalizat proiectul tehnic pentru autostrada Y'.A inceput Sibiu - Pitesti, tronsonul 1 Sibiu - Boita, a inceput Varianta Ocolitoare Timisoara Sud, a inceput DN2 A2, apoi drumul expres Craiova - Pitesti, tronsonul 1.Pana la sfarsitul anului, cred ca putem sa incepem lucrarile pe inca 80 de kilometri si anume pe Centura Sud a Capitalei (52 km). De asemenea, Autostrada Transilvania care are cel putin doua tronsoane, Zimbor - Poarta Salajului si Nusfalau - Suplacu de Barcau, unde vom anunta castigatorul in maxim 2- 3 saptamani si, daca nu vin contestatii, semnam contractul pentru proiectare si executie", a spus Bode, marti seara, la B1 TV.Ministrul Transporturilor a punctat, totodata, faptul ca, in prezent, s-a trecut "de la teorii, de la desene prin studiourile de televiziune, la lucrul efectiv"."Sa stiti ca lucrurile s-au schimbat (in privinta contestatiilor - n.red.). Lucrurile merg mai bine. Am trecut de la teorii, de la desene prin studiourile de televiziune, la lucrul efectiv. De ce se intampla lucrul acesta? Pentru ca cei dinaintea noastra au tinut foarte multe lucrari la sertar, asteptand sa vada cine semnalizeaza in stanga sau in dreapta", a precizat demnitarul.Citeste si:Se deschid sau nu primii kilometri de autostrada din Moldova, in 2020?Pandemia n-a inchis santierele de autostrazi. Iata cati kilometri s-ar putea inaugura, in 2020Cat s-a lucrat in ultimul an la Centura Capitalei si cum arata autostrada care ar urma sa inconjoare orasulCe-au gasit ministrii Cabinetului Orban pe santierele de autostrazi din vestul tarii ...citeste mai departe despre " Ministrul Transporturilor: Avem 164 de km de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri expres " pe Ziare.com