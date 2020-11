Ministrul Sanatatii va trimite Corpul de Control la Spitalul Mobil de la Letcani. O parte a instalatiei electrice a cazut chiar in timpul vizitei lui Nelu Tataru

"La solicitarea presedintelui Consiliului Judetean Iasi (Costel Alexe - n.red.) am format o echipa de experti care va veni de la Bucuresti, precum si Corpul de Control, pentru a putea evalua daca activitatea care se desfasoara in acest moment daca este propice pentru urmatoarea perioada tratarii pacientilor si daca ofera siguranta personalului medical. Ca si repere sunt cele sesizate de Directia de Sanatate Publica", a declarat ministrul Nelu Tataru, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta dupa ce a vizitat Spitalul Mobil de la Letcani.Ministrul Sanatatii a declarat, totodata, ca doreste ca in cursul lunii noiembrie sa vada evolutia infectarilor cu noul coronavirus in zona Moldovei, dar si capacitatea de cazare, de personal si dotare a unitatilor spitalicesti in cazul in care va fi inregistrata o crestere a cazurilor care necesita terapie intensiva."Contextul este cel in care urmarim in perioada urmatoare, cea a lunii noiembrie, sa vedem o evolutie la nivel de Moldova, la nivel de Iasi, la nivel de centru universitar Iasi ca si capacitate de backup, capacitate de personal, de dotari pentru a putea fi pregatiti de o crestere a cazurilor pe terapie intensiva. Urmeaza o perioada in care vom avea in continuare o crestere, noi speram o crestere scazuta de cazuri noi in conditiile in care avem niste restrictii care intra de luni in vigoare si in masura in care se va urmari ca acestea sa fie implementate si respectate", a declarat ministrul Sanatatii.In cadrul aceleiasi conferinte de presa, presedintele in functie al Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat ca DSP a constatat opt deficiente la Spitalul Mobil de la Letcani."Procesul de predare primire s-a blocat limitandu-se la preluarea pe baza de inventar a unei parti din aparatura medicala necesara acordarii asistentei medicale.Doi, lipsa documentatiei tehnice aferente instalatiilor de toate tipurile, inclusiv manuale de utilizare si fisele tehnice ale bunurilor din dotarea Spitalului Mobil. Practic, astazi Carmen Dorobat (managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, coordonatorul Spitalului Mobil din Letcani - n.r.) si echipa medicala de acolo nu au cartea tehnica sau manualele privind in ...citeste mai departe despre " Ministrul Sanatatii va trimite Corpul de Control la Spitalul Mobil de la Letcani. O parte a instalatiei electrice a cazut chiar in timpul vizitei lui Nelu Tataru " pe Ziare.com