Ministrul Sanatatii: Ne gandim la restrictionarea circulatiei in unele localitati, daca apar focare. Analizam Valea Prahovei si litoralul

Nelu Tataru a precizat ca bilantul de astazi arata ca "avem o rata de 4% de infectare, avem o transmitere comunitara accentuata". Ministrul Sanatatii a recomandat in acest sens respectarea regulilor: purtarea mastii, distantarea fizica si spalatul si dezinfectatul mainilor. Declaratiile au fost facute duminica seara la postul Digi 24."Avem un sistem medical pregatit dar nu trebuie sa ne punem in aceasta baza. Cresc cazurile grave, avem o virulenta crescuta si sunt afectate grupele de risc. Am vazut si tineri afectati", a subliniat el.Tataru a precizat ca Romania are 4.000 de paturi la ATI, dintre care 3.000 sunt "complet dotate"."Nu este o problema ca numar sau ca dotare, dar este o problema ca noi ne gandeam ca tot ce era spital covid sa-l putem reda ca spital non-covid", a spus ministrul.In acest sens, el a spus ca trebuie avuta in vedere o raportare diferita in funcie de situatie din fiecare judet."Analizam Valea Prahovei si litoralul, acolo se respecta cel mai putin regulile. Reevaluam si agentii economici", a subliniat Nelu Tataru.Intrebat daca va fi impusa carantina in anumite locuri de vacanta, ministrul a spus ca nu, dar ca "agentii economici trebuie sa respecte regulile. Daca nu sunt respectate, se vor lua masuri"."Nu este intentia noastra sa ne transformam in stat politienesc, relaxarea a fost insusita, si-a dat acordul tot ce a insemnat industrie din domeniul respectiv. Au fost de acord cu regulile, sa le respecte. E o relaxare pe care ne-am asumat-o toti. Ar fi trebuit sa nu ajungem aici. Mai vedem si aceasta bagatelizare a ce inseamna pandemie, reguli, care a dus la indemnul de nerespectare a regulilor", a spus Tataru.El a precizat ca maine se va lua decizia la nivelul grupului tehnic daca se va da aviz pentru redeschiderea restaurantelor."Avem in schimb acele focare care sunt caminele si focare in spitale, sunt focare gestionate. Vom impune, ne gandim si la restrictionarea circulatiei in anumite localitati. Evaluam si rezultatele vor da si masura", a precizat Nelu Tataru.Cu privire la acuzatia ca se testeaza mai mult pentru a descoperi mai multe cazuri noi, ministrul a raspuns ca "numarul de teste tine de numarul de recoltari. (...) Nu poti impun