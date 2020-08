"Exista un set de reguli atat pentru activitatea in scoala, cat si in pauze, cat si ce ar trebui sa faca corpul didactic, ce ar trebui sa faca acea medicina scolara in cadrul unui triaj observational si epidemiologic. Acest ordin va deveni functional in masura in care trecerea in Parlament a proiectului legislativ se va face cat mai repede".In ceea ce priveste declaratia pe care parintii trebuie sa o semneze, ministrul Tataru a explicat faptul ca "daca putem spune ca un parinte isi cunoaste cel mai bine copilul, veti intelege si aceasta declaratie", adaugand ca "triajul observational" pe care il face parintele trebuie adus la cunostinta "la tot ce inseamna medicina scolara si invatatorului sau dirigintelui".Ministerul Sanatatii a publicat marti proiectul de ordin de ministru care contine masurile propuse pentru inceperea scolii. Proiectul este in dezbatere publica. In ordin este prevazut ca in prima zi de scoala, prescolarii si elevii sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere, care va fi predata cabinetului medical scolar/persoanei desemnate.In ordin este prevazuta distantarea fizica de minim 1 metru intre elevi, mai mica decat cea prevazuta pentru profesori."In conditiile in care ECDC si INSP au ajuns la evalurea sigurantei in conditiile in care sa pastram si masca si dezinfectantul in clasa, distanta de 1 metru este suficienta. Noi avem si studiile facute in tarile europene, multe dintre ele renuntand la aceasta distanta de un metru, neavand spatiu suficient, dar adaptand acele separatoare din plastic sau pastrand cu strictete acele reguli cum sunt dezinfectantii si mastile", a declarat ministrul Tataru. ...citeste mai departe despre " Ministrul Sanatatii, despre declaratia pe propria raspundere pe care parintii trebuie sa o semneze: "Putem spune ca un parinte isi cunoaste cel mai bine copilul" " pe Ziare.com