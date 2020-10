Care sunt noile reguli pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 in Romania: "Teste rapide in UPU. Medicii de familie monitorizeaza formele usoare"

Conform documentului, pacientul pozitiv SARS-COV-2 nu mai trebuie retestat RT-PCR timp de 90 zile de la vindecare, cu exceptia persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvolta simptomatologie clar sugestiva. Daca retestarea totusi se petrece, un rezultat pozitiv in perioada de 90 de zile de la vindecare nu poate fi considerat o noua infectie, cu exceptia persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvolta simptomatologie clar sugestiva.Pentru triajul simptomaticilor, conform definitiei de caz, in UPU/CPU, avand in vedere necesitatea de a descongestiona cat mai rapid, dar si in siguranta, aceste zone s-a creat cadrul legal pentru utilizarea testelor de detectie a antigenelor SARS CoV-2.Concomitent cu testul rapid se va face si recoltare pentru RT-PCR. Pacientii cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolati imediat in zonele Covid; pacientii cu rezultat negativ la testul rapid vor fi mentinuti in zona tampon daca prezinta simptome care necesita spitalizare; daca nu necesita spitalizare, acestia vor fi lasasi la domiciliu pana la primirea rezultatului RT-PCR. Pentru asimptomatici nu se recomanda la acest moment utilizarea testelor rapide.Pana la confirmarea infectiei cu o boala infectocontagioasa, persoanele care prezinta semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz, se izoleaza la domiciliu sau la o alta locatie aleasa de aceasta. In aces caz, persoanele aflate in aceasta situatie, au obligatia de a contacta si informa medicul de familie despre ipoteza in care se afla, inclusiv cu privire la locul in care au decis sa se izoleze. Medicul de familie are obligatia luarii in evidenta si monitorizarii starii de sanatate a persoanelor respective si transmite directiei de sanatate publica fisa de monitorizare a persoanei izolate pe baza Fisei de monitorizare.Ordinul de ministru prevede si modificari ale traseului pacientului depistat pozitiv la noul coronavirus.Astfel, toti pacientii depistati la testarea RT-PCR cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 au obligatia de a contacta si informa medicul de familie despre ipoteza in care se afla, inclusiv cu privire la locul in care au decis sa se izoleze. Medicul de familie are obligatia luarii in evidenta si monitorizarii starii de sanatate a persoanelor respective si transmite directiei de sanatate publica fisa de monitorizare a p ...citeste mai departe despre " Care sunt noile reguli pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 in Romania: "Teste rapide in UPU. Medicii de familie monitorizeaza formele usoare" " pe Ziare.com