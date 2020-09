"Am solicitat Comisiei Europene pentru jumatate din populatie Romaniei aproximativ si am mers pana la 10.700.000 de cetateni care ar trebui sa faca acest vaccin. La nivelul Comisiei Europene s-au incheiat contracte, sunt discutii cu mai multe firme, s-au incheiat contracte cu mai multe firme. (...) Romaniei, din prima transa de 30 de milioane de doze, ii revine 4%, in jur de 1.290.000 de doze", a afirmat Tataru.Intrebat cine va beneficia de aceste doze, ministrul a mentionat categoriile vulnerabile si cele profesionale, respectiv cele medicale si cadrele didactice.Nelu Tataru a efectuat, joi, o vizita in judetul Prahova, mergand la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) si la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), in conditiile in care, in ultima perioada, medicii de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) au atras in repetate randuri atentia asupra faptului ca unitatea este supraaglomerata, personalul insuficient si la fel si aparatura folosita.Citeste si:Ministrul Sanatatii: "Toti asimptomaticii vor fi testati acasa de ambulanta"Cand vom scapa de COVID-19. Explicatiile inedite ale unui expert roman referitoare la virusuri, vaccinuri si cum va arata lumea post-epidemie - INTERVIU ...citeste mai departe despre " Ministrul Nelu Tataru: Romania va primi 1.290.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 " pe Ziare.com