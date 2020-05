"Raman implicata in discutiile bilaterale pe care le am cu ministrii din tarile in care avem comunitati mari de romani. Cand se vor ridica restrictiile de acces pe piata muncii ale muncitorilor in Italia, imi pregatesc o deplasare acolo pentru a discuta cu romanii nostri. Urmeaza Spania. Toate aceste intalniri imi sunt utile pentru ca, pe langa rezultate concrete pentru calitatea vietii lor acolo si a conditiilor de munca, am in vedere schimbarea legislatiei din Romania cu privire la activitatea Agentiilor de Plasare a Fortei de Munca.Este adevarat, 15% din totalul romanilor nostri pleaca prin agentii de plasare a fortei de munca, dar acest lucru nu inseamna ca nu vad anumite masuri necesare la nivelul acestor entitati pe care le doresc responsabile si in stransa colaborare cu institutiile in domeniu pentru a ne asigura ca, inaintea plecarii din tara, romanii sunt bine informati in legatura cu prevederile contractuale", a mentionat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a sustinut vineri declaratii de presa privind conditiile de munca ale romanilor in Germania. Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Uca, a fost, in perioada 18 - 20 mai 2020, in vizita de lucru in Germania, alaturi de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, pentru a verifica conditiile de munca ale cetatenilor romani care muncesc ca lucratori sezonieri in agricultura.Citeste si:Ce a obtinut Violeta Alexandru in Germania pentru sezonierii romani. Ambasadorul Hurezeanu anunta ce urmeaza (Foto&Video)Violeta Alexandru: De la 1 ianuarie, Germania schimba regulile pentru abatoare. Ce i-au zis lucratorii romani din ferme ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii vrea sa mearga si in Italia si Spania pentru a discuta cu romanii care lucreaza acolo " pe Ziare.com