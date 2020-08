"Vor ajunge la timp! Urmatoarele pensii vor ajunge si marite si la timp. Aud ca strategii PSD sugereaza pregatirea liniei de atac contra Guvernului pe tema intarzierilor in plata pensiilor din luna septembrie. Ar cheltui oricat ca sa castige politic si spera ca nu va functiona, pana la capat, mobilizarea pe care am facut-o. Cu o mana de oameni seriosi din CNPP carora le multumesc pentru tot efortul din aceste zile!De dragul castigului politic, PSD s-ar bucura daca intarzie livrarea pensiilor in septembrie. Vom duce lucrurile cu bine pana la final! Pensiile vor ajunge la timp. Pensionarii nu merita nici zvonuri false, nici minciuni despre pensiile din septembrie. Merita respect! Respectul se castiga prin seriozitate", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook Aceasta precizeaza ca la nivelul conducerii Postei se pun la punct ultimele detalii."Sunt intr-o permanenta legatura la nivelul conducerii Postei si vad ca se implica punandu-si la punct ultimele detalii. Ii rog pe postasii care le (mai) spun pensionarilor ca nu vor primi pensiile la timp, sa ramana angajati seriosi. Am cunoscut multi angajati seriosi in Posta. Celor care au intrat in campanie electorala sau celor care sunt obisnuiti sa nu aiba incredere, le spun ca #sepoate face treaba si in administratie sau in companiile de stat. Cu seriozitate, in fiecare zi - nu din cand in cand - si cu un autentic spirit de echipa", incheie ministrul Muncii.Potrivit rectificarii bugetare, publicate in 19 august in Monitorul Oficial, punctul de pensie se majoreaza cu 14% de la 1 septembrie, la 1.442 de lei....citeste mai departe despre " Ministrul Muncii: "Urmatoarele pensii vor ajunge si marite si la timp. Ii rog pe postasii care le (mai) spun pensionarilor ca nu vor primi pensiile la timp, sa ramana angajati seriosi" " pe Ziare.com