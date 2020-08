"Gata suntem! S-a finalizat expeditia pachetelor cu taloanele de pensii pentru septembrie si cu documentatiile de plata aferente. Pentru toata tara (provincie + sectoare Bucuresti). Mai devreme cu 3 zile fata de termenul limita la care, conform conventiei, se trimit la Posta Romana pentru distributie", a scris Violeta Alexandru, pe Facebook Ministrul Muncii a sustinut ca pensiile pe care beneficiarii le vor incasa pentru luna septembrie vor include majorarea prevazuta de Guvern."Pensiile marite (Romania este singura tara care face acest lucru in perioada de criza) ajung la timp!", a scris Violeta Alexandru.Potrivit rectificarii bugetare, publicate in 19 august in Monitorul Oficial, punctul de pensie se va majora cu 14% de la 1 septembrie, la 1.442 de lei.Luni dimineata, ministrul Muncii le-a solicitat acelor postasi care le spun pensionarilor ca pensiile pentru septembrie vor inregistra intarzieri sa nu mai transmita aceasta informatie, deoarece pensiile vor ajunge la timp."Ii rog pe postasii care le (mai) spun pensionarilor ca nu vor primi pensiile la timp sa ramana angajati seriosi. Am cunoscut multi angajati seriosi in Posta. Celor care au intrat in campanie electorala sau celor care sunt obisnuiti sa nu aiba incredere le spun ca #sepoate face treaba si in administratie sau in companiile de stat. Cu seriozitate, in fiecare zi - nu din cand in cand - si cu un autentic spirit de echipa", a scris Violeta Alexandru, luni, pe Facebook. ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii: "S-a finalizat expeditia pachetelor cu taloanele de pensii pentru septembrie" " pe Ziare.com