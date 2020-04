Ministrul Muncii: Peste 56.000 de companii au cerut somaj tehnic pentru 459.000 de angajati

"Sunt 56.170 de companii care, pana la ora la care intram in sedinta de guvern, au solicitat somaj tehnic pentru un numar de 459.000 de angajati, respectiv peste 55.000 de cereri de la persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, sportivi care lucreaza pe contract de activitate sportiva si alte categorii care desfasoara activitati pe baza unor relatii contractuale, altele decat contractele individuale de munca care sunt acoperite de fondurile de la ANOFM", a precizat ministrul.Ea a mentionat ca ministerul este pregatit sa faca primele plati cand va exista disponibilul financiar."Puteti deja sa faceti plati. Aveti disponibil in fondul de somaj, pana la rectificarea bugetara, si sa aducem in completare transferurile de la bugetul de stat", a transmis prim-ministrul Ludovic Orban.Noi categorii de beneficiariVioleta Alexandru a propus introducerea pe ordinea de zi suplimentara a unui proiect de ordonanta de urgenta care prevede acordarea de sprijin guvernamental pentru noi categorii."Ma refer la avocati, notari, executori judecatoresti cu activitate intrerupta total sau partial, respectiv angajatii cooperativelor mestesugaresti de consum, oamenii care au subliniat impactul pe care criza il are asupra activitatii lor si care ne solicita sa ii avem in vedere pentru sprijinul guvernamental oferit", a explicat ea.Alexandru a solicitat si o extindere a perioadei in care solicitantii sa poata depuna documentele necesare, dar Orban a subliniat ca accepta acest lucru doar in cazul noilor categorii de beneficiari."In ceea ce priveste celelalte categorii nu sunt de acord, pentru ca toti au stiut din timp si au avut timp sa formuleze. Pentru categoriile noi, da", a spus el.Ministrul Muncii a mentionat ca proiectul de OUG va clarifica si situatia pensionarilor care desfasoara activitati in domenii ale economiei afectate de actuala criza.Citeste si: Guvernul e pregatit ca un milion de romani sa intre in somaj tehnic. Impactul ar fi de 4 miliarde de lei ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii: Peste 56.000 de companii au cerut somaj tehnic pentru 459.000 de angajati " pe Ziare.com