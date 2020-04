"Prelungim automat plata indemnizatiei de crestere copil care expira pe perioada starii de urgenta, pana la finalul acesteia", se mentioneaza in postarea ministrului.Seful de la Munca a explicat ca prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei in cazurile cand acestea expira se face automat, iar parintii nu trebuie sa completeze niciun document."Parintii care au acasa copii mici merita sa fie linistiti. M-am gandit mai ales la aceia care ar putea sa fie stresati pentru ca le va inceta plata indemnizatiei de crestere copil in perioada starii de urgenta.In acest sens, am facut toate demersurile ca acestia sa beneficieze de o prelungire automata a platii, pana la finalul decretului prezidential privind instituirea starii de urgenta. (...) Prelungirea are loc automat, prin efectul legii. Parintii nu trebuie sa depuna niciun document, nu trebuie sa faca niciun demers!", a transmis Violeta Alexandru. ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii: Indemnizatia pentru cresterea copilului care expira cat e stare de urgenta se prelungeste automat " pe Ziare.com