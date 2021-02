Ministrul Muncii anunta ca bugetul prevede majorarea alocatiilor in doua etape: la finalul anului trecut si la inceputul acestui an

"In momentul de fata bugetul prevede majorarea alocatiilor in doua etape - finalul anului trecut si inceputul anului acesta. In momentul de fata avem un proiect de lege in Parlament si in functie de rezultatul votului din Parlament vom vedea daca vor mai fi si alte majorari. Pana la urma dezbaterile trebuie sa aiba la baza si componenta de asigurare a resurselor si evident vointa exprimata prin vot", a afirmat Raluca Turcan joi la Parlament.Senatoarea PSD Gabriela Firea a declarat joi ca a fost dat un vot impotriva amendamentului PSD la bugetul de stat privind majorarea alocatiilor pentru copii in comisiile de munca ale Parlamentului.Ajutorul de un miliard de lei pentru HoReCa a fost aprobatPotrivit amendamentului PSD cresterea alocatiilor pentru copii este prevazuta astfel: pentru copiii de la 2 ani pana la majorat - de la 214 lei la 300 lei, iar pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 2 ani, inclusiv pentru copiii cu dizabilitati, de la 427 lei la 600 lei.Firea anunta ca PSD a depus un amendament pentru cresterea alocatiilor. Orban anunta ca toate propunerile opozitiei vor fi respinseLudovic Orban a afirmat, intrebat miercuri daca liberalii vor sustine amendamentul PSD la buget pentru cresterea alocatiilor pentru copii, ca exista un angajament al PNL, conform legii adoptate in 2019, de a dubla alocatia si ca din anul 2005 si pana in prezent dublarea alocatiilor a fost decisa in special de PNL. El a amintit ca doua majorari ale alocatiilor pentru copii au fost impuse de PNL, din opozitie.Citeste si:Un roman a platit pentru un credit de 180 de euro dobanda de peste 30.000%. Banii au fost imprumutati pentru 30 de zileDrama Gabrielei Sabatini, cea mai frumoasa jucatoare de tenis a anilor 1990Cel mai des intalnita confuzie pe care o fac romanii cand isi asigura locuintaFiul lui Ilie Dumitrescu, trimis in judecata pentru trafic de droguri. Unde a fost prins vanzand cocainaLautari cunoscuti, adusi la audieri de Politie. Schema uriasa de acte false pentru ajutoare financiare in contextul pandemiei de COVID-19 ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii anunta ca bugetul prevede majorarea alocatiilor in doua etape: la finalul anului trecut si la inceputul acestui an " pe Ziare.com