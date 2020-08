Ministrul Mediului: Codul Silvic cu noile modificari ar trebui sa fie adoptat maine in Parlament

"Suntem in ultimele zile, ar trebui maine sa fie adoptat in Parlamentul Romaniei, la vot final, Codul Silvic cu noile sale modificari si amendamente aduse. Apoi, dupa publicarea in Monitorul Oficial vom avea un Cod Silvic mult mai aspru, care ii va pedepsi mult mai grav pe cei care vor incalca legea. Astfel, in interiorul fondului forestier, cineva, oricine, indiferent cine va fi el, indiferent de valoarea prejudiciului adus prin taierea ilegala a unei cantitati a materialului lemnos, va fi infractiune si va fi pedepsita ca atare. Toti romanii trebuie sa inteleaga ca furtul este furt si trebuie pedepsit. De asemenea, prin noul Cod Silvic cresc si sanctiunile si toti cei care transporta ilegal material lemnos, pe drumurile publice din Romania, li se vor confisca mijloacele de transport, indiferent ca vorbim despre camioneta, duba camion sau Tir. Se vor confisca si, evident, vor plati pe masura", a declarat, marti, ministrul Mediului, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures.Costel Alexe a aratat ca stoparea in sine a taierilor ilegale ar fi cel mai ridicat grad de protectie al padurilor si ca, prin modificarea Codului Silvic, prin introducerea sistemului de alerta, prin hartile satelitare, cu operationalizarea SUMAL, acestea vor scadea foarte mult.Potrivit ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, in primele 6 luni ale anului 2020 institutiile din subordinea sa au realizat la nivel national 106.000 de controale care s-au incheiat cu 1.100 de dosare penale, iar 95% dintre acestea, respectiv 1.052 de dosare, au ca obiect taierile ilegale identificate in teren."Ca ministru, ca membru al Guvernului, ca cetatean al Romaniei, astept ca aceste dosare sa fie cat mai repede instrumentate de organele de cercetare penala apoi de procurori, sa ajunga in fata justitiei cei care se fac vinovati, iar cei care au gresit, consider ca trebuie sa fie aspru pedepsiti", a subliniat Costel Alexe. ...citeste mai departe despre " Ministrul Mediului: Codul Silvic cu noile modificari ar trebui sa fie adoptat maine in Parlament " pe Ziare.com