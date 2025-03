Ministrul Justitiei, suparat ca procurorul general a criticat ordonantele: Legile le face Parlamentul, Parchetul sa le aplice

Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a declarat, sambata seara, la Antena 3, ca a vazut, in ultima perioada, cum procurorul general, Augustin Lazar, a comentat despre legi, precizand ca Parchetul trebuie doar sa aplice legile, in timp ce elaborarea lor este atributia Parlamentului.

"Pana la urma, legislatia in Romania o face Parlamentul, ca si modificarea legilor. Pentru ca am vazut in ultima perioada organe ale statului care isi dau cu parerea despre legi. Am vazut procurorul general care spune ca o lege e buna sau nu e buna. Parchetul trebuie sa aplice legea. Legile in Romania trebuie sa le faca Parlamentul", a spus ministrul Justitiei.

Precizarea a venit in contextul in care Florin Iordache a fost intrebat despre stadiul Legii raspunderii magistratilor.

"Legea raspunderii magistratilor face parte din pachetul legilor de justitie, este vorba de legile 303, 304, 317. CSM, pana in data de 15 februarie, are termen sa le reanalizeze, pentru ca ele au fost elaborate de vechiul CSM. Ministerul Justitiei, fara indoiala, va avea propriile observatii pe aceste legi, iar ele vor ajunge la Parlament", a mai spus Iordache.

Parchetul instantei supreme, condus de Augustin Lazar, a transmis, in 25 ianuarie, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) un punct de vedere critic fata de ordonantele de urgenta privind gratierea si modificarea Codului penal, initiate de Ministerul Justitiei, considerand ca adoptarea acestor reglementari in regim de urgenta ar putea avea drept rezultat vulnerabilizarea grava a institutiilor statutului in fata criminalitatii.

