Ministrul Finantelor: Exclud varianta unui acord cu Fondul Monetar International

Florin Citu a fost intrebat luni, intr-o conferinta de presa, daca exclude varianta unui acord cu Fondul Monetar International."Exclud varianta unui acord cu Fondul Monetar International. Am aratat in acest an ca daca ai castigat increderea pietei, poti sa finantezi un deficit mare fara sa ai nevoie de institutii financiare internationale. Acel deficit finantat pentru a plati sanatate, aceste scheme de ajutor, am avut investitii record, deci nu este nevoie de un acord cu FMI . Din punctul meu de vedere, va spun clar, nu exista aceste discutii. Am gasit acele documente prin minister cand se discuta anul trecut in septembrie cu Fondul Monetar, cand dupa o discutie cu Fondul Monetar s-a facut acel document in Guvern unde se spunea foarte clar ca nu vor creste pensiile cu 40%. Nu avem in calcul imprumut la FMI, avem finantare pentru anul acesta. Necesarul de finantare pentru anul acesta este acoperit aproape 97%. Nu avem nicio problema de finantare",a explicat ministrul Finantelor.Si premierul Ludovic Orban a respins un viitor acord cu Fondul Monetar International pentru obtinerea de finantare la bugetul de stat pentru 2021.Premierul a afirmat ca "nu este necesar" un nou acord cu FMI, desi o intelegere poate fi realizata, pentru ca Fondul ofera posibilitatea finantarii deficitului bugetar. De asemenea, exista si alte surse de atragere a veniturilor, precum fondurile europene sau finantari de la Banca Europeana de Investitii (BEI) sau Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a mai spus premierul Ludovic Orban, intr-un interviu acordat Europei Libere.