Ministrul Finantelor anunta "vesti fantastice" pentru patronii de restaurante si hoteluri: Voi propune scutirea de la plata impozitului pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului

"Vesti fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii care platesc impozit specific unor activitati (restaurante, hoteluri, baruri), dupa discutii cu premierul Ludovic Orban am decis sa propun in urmatoarea sedinta de guvern SCUTIREA de la plata impozitului pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului 2020", a anuntat ministrul de Finante, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook Sectorul HoReCa deja a beneficiat de o scutire de la plata impozitului specific de 150 de zile in acest an, mentioneaza oficialul.De asemenea, Citu a mai spus ca septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget sunt mai mari decat in aceeasi luna a anului trecut."Vesti foarte bune din economia reala! Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget sunt mai mari decat in aceeasi luna a anului trecut. Am reusit ceea ce parea imposibil - sa crestem veniturile la buget in timpul celei mai mari crize din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri pana acum, 6% din PIB pachetul de sustinere a economiei aprobat de guvernul PNL, iar sectorul privat a raspuns pozitiv. Este evident acum ca strategia acestui guvern de a fi un partener onest si transparent pentru sectorul privat a fost optima", precizeaza ministrul.Mai mult, pe 25 octombrie vor fi anuntate si alte masuri pentru sprijinirea mediului privat."Asa cum am anuntat ieri si dupa 25 octombrie venim cu masuri care sa sustina sectorul privat. Datoriile la buget acumulate in perioada de la inceputul starii de urgenta si pana la 25 octombrie vor putea fi esalonate. Nu lasam pe nimeni in urma! Doar cu un sector privat puternic si sanatos putem sa ne asiguram o revenire rapida a economiei inca din trimestrul III al acestui an", a adaugat el....citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor anunta "vesti fantastice" pentru patronii de restaurante si hoteluri: Voi propune scutirea de la plata impozitului pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului " pe Ziare.com