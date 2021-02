Ministrul Energiei: Vom modifica legea offshore, in Parlament, in cursul acestui an. Dorim o coalitie cat mai larga pe acest aspect

Ministrul afirma ca actul normativ ar trebui dezbatut in Parlament, pentru a nu se repeta ceea ce s-a intamplat la dezbaterile pe acest subiect din anul 2018, cand legea offshore propusa de Guvernul PSD a fost "macelarita" de majoritatea PSD."Exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, daca se va lua decizia de investitii in cursul acestui an. Ceea ce doresc operatorii din Marea Neaga - si noi ne-am pus in programul de guvernare, atat al Partidului National Liberal, cat si al Aliantei PNL - USR PLUS - UDMR - este modificarea legii offshore in asa fel incat sa stimuleze aceste investitii si o vom face.VIDEO Ministrul Energiei: Liberalizarea pietei energiei electrice a fost prost facutaSi o vom face in cursul acestui an aceasta modificare. Numai ca eu am spus si am cazut si in coalitie de acord, acest lucru va trebui facut in Parlament, pentru ca dorim o coalitie cat mai larga pe acest aspect, tocmai datorita a ceea ce s-a intamplat in 2018 cand eram in Parlament in Comisia de industrie si, daca va aduceti aminte ce discutii au fost si cum un proiect dat de Guvern in Parlament, pe o majoritate solida a PSD, de un Guvern PSD, a fost complet macelarit in Parlament. Noi ne dorim sa nu repetam greseala celor de la PSD", a declarat ministrul Energiei, marti seara, la Digi 24.Furnizorii de energie au umflat milioane de facturi ale romanilor pentru a se finanta. Ministrul Energiei, victima a escrocherieiVirgil Popescu a mentionat ca doreste ca proiectul "sa treaca repede in Parlament", iar dupa promulgarea legii sa inceapa activitatea in vederea exploatarii resurselor in Marea Neagra.Citeste si:Cum sa nu iti umfli singur facturile la utilitatiIata ce alimente nu trebuie reincalzite niciodataScandal monstru intre sotiile lui Walter Zenga: "S-a prefacut prietena cu mine si s-a cuplat cu el"Povestea tinerei angajate de Elena Lasconi pe postul de city-manager al orasului Campulung Muscel. A renuntat la Statele Unite pentru RomaniaReactiile nervoase ale oficialilor din turism, dupa eliminarea voucherelor de vacanta in 2021 ...citeste mai departe despre " Ministrul Energiei: Vom modifica legea offshore, in Parlament, in cursul acestui an. Dorim o coalitie cat mai larga pe acest aspect " pe Ziare.com