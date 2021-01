"Eu imi doresc cat mai repede, pentru sanatatea economiei noastre. Dar trebuie sa ascultam de epidemiologi. Epidemiologii trebuie sa ne spuna. (...) In momentul in care sanatatea romanilor nu este pusa in pericol, deschidem tot. Eu imi doresc lucrul asta cat mai curand. Sanatatea trebuie sa fie pe primul loc", a afirmat Claudiu Nasui, joi seara, la Antena 3, intrebat fiind cand se vor deschide restaurnatele.Ministrul a precizat ca acelasi lucru este valabil si pentru agentiile Loto."Loto nu va avea un regim special. In momentul in care deschidem pentru unii, vom deschide si pentru ceilalti", a declarat ministrul.Intrebat daca industria organizatoare de evenimente va fi inclusa sau nu in schema de ajutor pentru industria ospitalitatii, prin care operatorii pot primi 20% din diferenta dintre cifra de afaceri din anul 2019 si cea din 2020, Nasui a afirmat: "Vom mai face intalniri cu mediul de afaceri si vedem cum sa o imbunatatim, adaugand alte coduri CAEN. Am primit multe sugestii in acest sens. (...) Daca facem modificari, facem mai multe si mai reparam ce mai este de reparat la ea si vom avea consultari la minister pentru a imbunatati".Nasui a precizat ca se asteapta noul buget si ca se cauta solutii "pentru a debloca situatia".Ministrul Economiei a precizat ca Ministerul Economiei va avea o directie care se va ocupa de promovarea in domeniul turistic.In ceea ce priveste un viitor brad de tara, ministrul a aratat ca nu exista in Programul de guvernare o decizie in acest sens, el subliniind ca "frunza a fost foarte scumpa".Nasui a adaugat ca prioritatea ministerului "in acest moment" o reprezinta schemele de ajutor de stat. ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei, despre sectorul HoReCa: "In momentul in care sanatatea romanilor nu este pusa in pericol, deschidem tot" " pe Ziare.com