Ministrul Economiei: 60 de companii din Romania produc biocide, iar 24 de firme produc masti

"Economia Romaniei nu a fost intr-un lockdown, intr-o inchidere totala cum a fost economia altor state europene. Noi am avut un lockdown partial, am avut deschise investitiile publice. Practic, s-a lucrat peste tot acolo. S-a lucrat la drumuri, s-a lucrat in energie, s-a lucrat in industria de aparare, s-au pus investitii noi in companii care au inceput sa produca din industria sanitara. Sa nu uitam ca, daca la inceputul epidemiei nu producea nimeni biocide in Romania, nu producea nimeni masti chirurgicale in Romania, intr-un timp foarte scurt, cu ajutorul Ministerului Apararii, s-a reusit sa nu mai avem absolut nicio problema cu producerea de biocide, sa fie mari producatori precum Farmec Cluj, Antibiotice Iasi, OMV Petrom, Chimcomplex Borzesti, firme foarte mari si foarte multi privati. Vreo 60 de companii produc biocide, ceea ce, dupa parerea mea, suntem campioni la acest lucru si bine facem ca nu mai importam biocide si 24 de companii produc masti", a explicat Popescu.Potrivit acestuia, au fost sustinute investitiile private care au dorit sa integreze in Romania, in domeniul industriei sanitare, materialele pentru producerea mastilor, combinezoanelor si a halatelor.Insa, a mentionat ministrul, exista si sectoare in care inca se resimte criza, precum HoReCa, industria auto si industria de petrol si gaze.