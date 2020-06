Ministrul Bogdan Aurescu: "Implementarea proiectelor de conectivitate regionala, impact pozitiv asupra cresterii economice din Europa Centrala si de Est"

La reuniune au mai participat, in calitate de invitati, adjunctul secretarului de stat al SUA, Stephen Biegun, si secretarul de stat din MAE german, Miguel Berger, precum si Secretarul General al Serviciului European de Actiune Externa, Helga Schmid, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES.Potrivit sursei citate, "dezbaterea a vizat si Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari, ale carui baze au fost puse la Summit-ul din 2018 de la Bucuresti, un instrument fundamental care are ca obiectiv finantarea proiectelor de interconectare din regiunea celor Trei Mari".Seful diplomatiei romane a aratat ca realizarea proiectelor prioritare de interconectare ale I3M din domeniul conectivitatii in sfera transporturilor, energiei sau digitalului ar putea oferi un sprijin important redresarii economice post-pandemie. Din aceasta perspectiva, continuarea implementarii unor proiecte majore de conectivitate regionala va avea, totodata, un impact pozitiv semnificativ asupra cresterii economice si asupra pietei muncii din Europa Centrala si de Est.Ministrul Bogdan Aurescu a salutat demersurile Estoniei pentru pregatirea celui de-al cincilea Summit al Initiativei si celei de-a treia editii a Forumului de Afaceri I3M. In acest context, a subliniat sprijinul deplin al Romaniei pentru substanta si succesul evenimentelor gazduite de Estonia in luna octombrie, pe linia consolidarii rezultatelor Summit-ului si Forumului de Afaceri I3M din 2018, de la Bucuresti, gazduit de presedintele Klaus Iohannis.Ministrul roman a precizat ca tara noastra ramane implicata activ in dezvoltarea I3M, presedintele Romaniei si Guvernul conlucrand pentru valorificarea deplina a potentialului acestei platforme si pentru implementarea proiectelor si a obiectivelor Initiativei, inclusiv la nivelul unui grup de lucru interinstitutional coordonat la nivel de vice-prim-ministru.Totodata, seful diplomatiei romane s-a referit si la importanta consoli ...citeste mai departe despre " Ministrul Bogdan Aurescu: "Implementarea proiectelor de conectivitate regionala, impact pozitiv asupra cresterii economice din Europa Centrala si de Est" " pe Ziare.com