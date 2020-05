Ministerul Transporturilor a aprobat circulatia trenurilor cu muncitori sezonieri spre Europa

Acest ordin a fost emis pentru respectarea restrictiilor de operare instituite prin ordonantele militare emise in temeiul Decretului nr 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si al Decretului nr 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.Procedura este rezultatul discutiilor purtate de catre reprezentantii MTIC cu cei ai Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne si cei ai Ministerului Afacerilor Externe.Prin aceasta procedura sunt stabilite obligatiile care cad in sarcina fiecarei parti implicate in transportul special comandat pe calea ferata al lucratorilor sezonieri, inclusiv al celor care desfasoara activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile.Ordinul este emis in contextul in care Ministerul Transporturilor a anuntat ca CFR Calatori a primit din partea partii austriece o cerere pentru organizarea de transporturi de muncitori incepand cu 9 mai. Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Ambasada Austriei a solicitat in 24 aprilie aprobarea unui tramsport de muncitori sezonieri pe calea ferata, inclusiv a celor care desfasoara activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile.Ministerul a anuntat ca CFR Calatori poarta discutii cu OBB, operatorul feroviar austriac, pentru stabilirea procedurii de desfasurare a transportului feroviar de calatori in contextul COVID-19. Aceasta procedura urmeaza sa fie validata de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Externe."Conform ultimei solicitari primite de catre CFR Calatori, partea austriaca ar dori sa organizeze primul tren special, incepand cel mai tarziu din data de 09.05.2020, avand o capacitate de aproximativ 360 de calatori", au mai anuntat reprezentantii Ministerului Transporturilor.Peste 33.000 de austrieci au nevoie de ingrijire in aceasta perioada. Jumatate din ingrijitori provin din Romania. Din cauza restrictiilor provocate de pandemia cu noul coronavirus, insa, acestia nu au mai putut sa schimbe turele colegilor din Austria, astfel ca multi dintre acestia lucreaza de mai bine de o luna fara pauza.Citeste si:Un tren va transpor ...citeste mai departe despre " Ministerul Transporturilor a aprobat circulatia trenurilor cu muncitori sezonieri spre Europa " pe Ziare.com