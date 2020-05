Este vorba despre 44.074 de persoane care vor incasa 2.500 de lei brut, in plus, pentru luna aprilie, conform OUG 43/2020."Astfel, pentru luna aprilie 2020, un numar de 14.355 persoane din cadrul unitatilor de primiri urgente, serviciilor de ambulanta, directiilor de sanatate publica, dar si rezidenti vor beneficia de o suplimentare a veniturilor cu 2.500 lei brut.Sumele, in valoare de 33.053.000 de lei, vor fi alocate de la bugetul de stat pentru ca unitatile sa poata efectua cat mai rapid platile. Sumele vor fi recuperate, mai apoi, in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene.De asemenea, in cadrul sistemului sanitar, alte 29.719 persoane din spitale, centre de dializa, laboratoare, unitati sanitare de urgenta si de transport sanitar aflate in contract direct cu casele de asigurari de sanatate vor primi stimulentul de risc aferent lunii aprilie din Fondul Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.Sumele alocate de catre CNAS sunt in valoare de peste 74.000.000 de lei si vor fi, de asemenea, recuperate in cadrul proiectului cu finantare europeana", anunta Grupul de Comunicare Strategica."Ministerul Sanatatii a primit ultimele liste finale cu personalul din linia intai care beneficiaza de acest stimulent inclusiv vineri, in 15 mai.Ne-am confruntat cu multe reveniri sau, in unele cazuri, intr-o prima faza chiar cu reticenta managementului unitatilor de asumare a acestor liste.Eu sper ca acum lucrurile sa fie clare si fondurile pentru luna mai sa poata ajunge mai repede la oamenii care au muncit din greu perioada aceasta si care merita din plin aceasta recunoastere a efortului depus in beneficiul pacientilor. Am cerut ca platile sa fie realizate cat mai rapid, in urmatoarea perioada", a declarat Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, citat in comunicat. ...citeste mai departe despre " Ministerul Sanatatii: Peste 44.000 de angajati din sistemul sanitar primesc stimulentul COVID de 2.500 de lei " pe Ziare.com