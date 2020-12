Ministerul Finantelor Publice a atras 555 milioane euro prin a doua oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie

"Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras 1,3 miliarde lei si, respectiv, 289 milioane euro, (valori insumand 2,7 miliarde lei - 555 milioane euro) prin a doua oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (Fidelis) derulata in acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, valoarea rundelor de finantare derulate in acest an la BVB de catre Ministerul Finantelor Publice a urcat 4,74 miliarde lei - aproape 1 miliard de euro (2,52 miliarde lei si 457,4 milioane euro)", arata BVB.In cadrul celei de-a doua oferte, respectiv in perioada 9 - 27 noiembrie, romanii au plasat aproape 13.300 de ordine de subscriere atat pentru titlurile de stat denominate in lei, cat si pentru cele in euro. Oferta a cuprins titluri de stat in lei cu maturitati de unu, respectiv trei ani, si o emisiune in euro, cu scadenta la cinci ani.Dobanda anuala pentru titlurile in euro este de 1,85%, in timp ce pentru titlurile in lei dobanda anuala este de 3,5% in cazul celor cu scadenta in 2021 si de 4% in cazul celor cu scadenta in 2023.Titlurile de stat au intrat la tranzactionare la BVB, luni, 7 decembrie, si pot fi cumparate sau vandute in mod transparent in orice moment prin intermediarii autorizati."Succesul celei de-a doua oferte de titluri de stat pentru populatie, care l-a depasit chiar pe cel din vara, dovedeste ca revenirea cu astfel de instrumente pe piata de capital a fost o decizie foarte buna. Sa atragi aproape 1 miliard de euro de la populatie, intr-un context dificil pentru toata lumea, este o dovada ca romanii au incredere in Ministerul Finantelor Publice si, implicit, in statul roman. Acest program a continuat nu numai pentru ca este un succes, dar si pentru ca este o strategie a statului de a se finanta de la cetateni. Practic, prin achizitia titlurilor de stat, cetatenii participa direct la programele de investitii in economie si suntem toti cointeresati sa iasa bine. Avem diverse strategii in lume si vedem ca tarile care se finanteaza in proportie importanta din interior au o stabilitate mai mare a datoriei publice", a declarat Florin Citu, ministrul Finantelor Publice.Cititi si:Standard&Poor's confirma ratingul Romaniei la nivelul BBB-/A-3, cu perspectiva negativa ...citeste mai departe despre " Ministerul Finantelor Publice a atras 555 milioane euro prin a doua oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie " pe Ziare.com