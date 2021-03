Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala de 627 milioane de lei.CITESTE SI: Romania va imprumuta 4,1 miliarde de euro pentru atenuarea crizei economice produse de epidemia COVID-19Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna martie 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,4 miliarde de lei, din care 400 milioane printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si trei miliarde de lei prin opt emisiuni de obligatiuni de stat.La acestea se poate adauga suma de 450 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.Suma este cu 1,35 miliarde lei sub cea programata in februarie 2021 (5,2 miliarde lei) si va fi destinata refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat.CITESTE SI:A murit liderul trupei Cargo, Adi Barar. Era in stare grava la terapie intensiva, infectat cu coronavirusRestrictiile de circulatie dupa ora 22.00 si declaratia pe proprie raspundere ar putea fi reintroduse. Ultimele intentii ale GuvernuluiVal de reactii dupa interviul acordat de Meghan Markle. Inclusiv Serena Williams a facut un comentariuTatal Catalinei Ponor, arestat dupa ce a batut doi politisti din ConstantaCiprian Marica, atac la Beatrice Mahler: "Bai, dar voi, directori de spitale, sefi sau doar medici, cand mai munciti daca toata ziua sunteti la televizor? ...citeste mai departe despre " Ministerul Finantelor a respins toate ofertele bancilor la licitatia de obligatiuni de luni " pe Ziare.com