Ministerul Economiei a emis certificate de urgenta pentru 20.000 de companii a caror activitate a fost afectata

Virgil Popescu a fost intrebat, miercuri, in debutul sedintei de guvern, de catre premierul Ludovic Orban care este situatia emiterii certificatelor pentru situatii de urgenta si a explicat: "Pana astazi erau in jur de 15.000 de certificate de urgenta de tipul 1 solicitate de companiile a caror activitate a fost afectata direct".Ministrul Economiei a precizat ca prin aplicatia creata solicitarile sunt procesate si, in acelasi timp, sunt si eliberate certificatele."Totul este electronic, mai mult probabil dureaza introducerea datelor in aplicatie, dupa care este o verificare a semnaturii digitale, verificam daca ea exista in baza de date nationala a semnaturilor digitale pentru propria semnatura a datelor introduse si automat este eliberat certificatul.Daca ulterior acea semnatura digitala este retrasa sau la urmatoarea verificare nu mai exista, automat certificatul este revocat, totul este automat. Deci putem spune ca absolut toate cererile sunt procesate sunt si automat solutionate. Si in jur de 5.000 de cereri solutionate de certificate de tip 2 pentru companiile a caror activitate a fost afectata, in sensul ca veniturile sau incasarile au fost dimiunate cu minim 25%. Deci practic in total in jur de 20.000 de companii au solicitat pana acum si au si obtinut certificatele", a mai explicat Virgil Popescu."Ma uimiti, domnul ministru. Asta inseamna digitalizare si trebuie sa o generalizam", a replicat premierul.Certificatele de Situatie de Urgenta au ca scop sustinerea operatorilor economici in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea, in conditiile legii, de facilitati de creditare, masuri de sprijin ori in relatiile comerciale, ca urmare a impactului economic, financiar si social asupra activitatii acestora, determinat de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2: amanarea la plata pentru serviciile de utilitati, invocarea de forta majora (doar pentru IMM-uri). ...citeste mai departe despre " Ministerul Economiei a emis certificate de urgenta pentru 20.000 de companii a caror activitate a fost afectata " pe Ziare.com