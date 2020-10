Ministerul de Externe sustine ca nu sunt cetateni romani afectati in urma cutremurului din Marea Egee

"In contextul situatiei generate de seismul produs in cursul zilei de 30 octombrie 2020 in Marea Egee, Ambasada Romaniei la Ankara, Consulatul General al Romaniei la Izmir si Ambasada Romaniei la Atena au intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru a obtine informatii cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate. Pana la acest moment, autoritatile turce, respectiv autoritatile elene nu au notificat misiunile diplomatice sau consulare ale Romaniei in cele doua state cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate, iar la nivelul misiunilor Romaniei nu au fost primite solicitari de asistenta consulara", a transmis, vineri, MAE.MAE precizeaza ca cetatenii romani care se afla pe teritoriul Republicii Turcia pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Ankara: +90 312 4477940, al Consulatului General al Romaniei la Izmir: +90 232 4650579 si ale Consulatului General al Romaniei la Istanbul: +90 212 3583541, +90 212 3580516, +90 212 3583537, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numerele de telefon de urgenta ale acestora: Ambasada Romaniei la Ankara: +90 532 3181726, Consulatul General al Romaniei la Izmir: +90 530 4150077 si Consulatul General al Romaniei la Istanbul: +90 533 5420695.Cetatenii romani care se afla pe teritoriul Republicii Elene pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Atena: +30 210 6728879, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al ambasadei: +30 6978996222.Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in Republica Turcia si in Republica Elena sunt in dialog cu autoritatile locale din cele doua state, fiind pregatite sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de catre autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19.Un cutremur puternic, de 6,6 ...citeste mai departe despre " Ministerul de Externe sustine ca nu sunt cetateni romani afectati in urma cutremurului din Marea Egee " pe Ziare.com