Ministerul Agriculturii lucreaza la o Strategie de Gestionare a Apei si are in vedere o colaborare cu Israelul in acest sens

"In data de 27 iulie 2020, Adrian Oros, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, l-a primit la sediul institutiei pe E.S. David Saranga, ambasadorul statului Israel. Alaturi de ministru, s-au aflat secretarul de stat George Scarlat, precum si experti din cadrul Directiei Generale de Relatii Internationale si Afaceri Europene. Discutiile au vizat colaborarea dintre Romania si Israel in principal in domeniul identificarii de solutii tehnologice pentru combaterea secetei (de exemplu irigatii), avand in vedere fenomenele meteorologice care au afectat tara noastra. Astfel, ambasadorul David Saranga si-a aratat interesul pentru a oferi Romaniei din experienta si tehnologia detinute de Israel, cunoscut fiind faptul ca acestea sunt printre cele mai performante din lume", a informat marti Ministerul Agriculturii.Ministrul Adrian Oros a explicat ca la nivelul MADR se lucreaza la o Strategie de Gestionare a Apei, care resupune investitii in infrastructura principala si secundara de irigatii, la infrastructura de desecare-drenaj si la combaterea eroziunii solului, noteaza News.ro.Secretarul de stat George Scarlat a afirmat ca sunt necesare lucrari de modernizare atat la nivelul infrastructurii, de imbunatatiri funciare existente, cat si la identificarea de solutii pentru introducerea de noi suprafete care vor trebui irigate.De asemenea, este nevoie de o analiza in diferite zone in care nu se regasesc amenajari de imbunatatiri funciare, astfel incat sa se identifice solutii pentru preluarea apelor din amonte, cu costuri energetice cat mai reduse."Tinta la care Romania isi doreste sa ajunga in viitorul exercitiu financiar este de 3,2 milioane de hectare irigate la nivelul intregii tari, tinand cont de fondurile substantiale care vor fi alocate", precizeaza ministerul.Ambasadorul statului Israel a propus organizarea intalniri (seminarii) online cu specialistii din Israel, astfel incat oficialilor si expertilor romani sa le ...citeste mai departe despre " Ministerul Agriculturii lucreaza la o Strategie de Gestionare a Apei si are in vedere o colaborare cu Israelul in acest sens " pe Ziare.com