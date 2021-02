Minerii de la Lupeni au renuntat la protest, dupa ce au fost anuntati ca isi vor primi banii restanti

Mai multi mineri salvatori au coborat, luni dupa-amiaza, in subteranul Minei Lupeni, pentru a le arata celor aproximativ 80 de mineri blocati in subteran de sase zile, angajamentul semnat de ministrul Economiei, Virgil Popescu, si ministrul Muncii, Raluca Turcan, cu privire la solutiile gasite pentru rezolvarea revendicarilor minerilor.Unul dintre salvatorii care au coborat in Mina Lupeni pentru a le transmite protestatarilor documentul semnat la Bucuresti a iesit la suprafata si a anuntat ca protestul s-a incheiat.Salarii restanteMinistrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat luni ca s-au gasit solutii pentru rezolvarea situatiei in care se afla minerii de la Complexul Energetic Hunedoara, pentru a plati salariile restante, dar si restul beneficiilor restante."S-au gasit solutii pentru rezolvarea situatiei in care se afla minerii de la CEH. Astazi am avut o noua runda de discutii cu reprezentantii celor de la CEH. Totodata, in urma discutiilor pe care le-au avut si cu ministrul Muncii si Protectiei Sociale Raluca Turcan s-a gasit modalitatea pentru a plati salariile restante, dar si restul beneficiilor restante. Vom lucra in continuare si la rezolvarea problemelor pe termen lung, pentru ca situatia CEH nu este una simpla, nici usoara, dar am incredere ca se vor gasi cele mai bune solutii", a scris ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe contul de Facebook Prima transa de bani vine pe 25 si 26 februarieDe asemenea, ministrul Muncii Raluca Turcan a anuntat, dupa ce a avut o intalnire luni cu reprezentantii minerilor, ca cei aproape 3.000 de angajati de la Complexul Energetic Hunedoara isi vor primi salariile in trei transe, prima fiind acordata pe 25 si 26 februarie. Ea a adaugat ca va avea la dispozitie trei luni compania sa se reorganizeze si sa prezinte un plan de dezvoltare care sa asigure functionarea pe termen lung.Aceasta a mai precizat ca sunt aproximativ 3.000 de oameni care lucreaza in activitatea miniera, la care se adauga alte 1.000 de persoane cu activitate in energie si minerii care sunt blocati in mina.Citeste si:Diana Sosoaca, inca un scandal. Circ la poarta Institutului Marius Nasta: Vei pati ceea ce trebuie sa pateasca un om care se opune unui demnitarNoi ...citeste mai departe despre " Minerii de la Lupeni au renuntat la protest, dupa ce au fost anuntati ca isi vor primi banii restanti " pe Ziare.com