Milionarul Sorin Strutinsky, condamnat la 10 ani si 8 luni de inchisoare pentru o spaga de 2 milioane de euro. Sentinta este definitiva

In faza de fond a procesului, Tribunalul Constanta l-a condamnat pe Sorin Strutinsky la 7 ani si 4 luni de inchisoare pentru trafic de influenta, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare a banilor.Decizia a fost data dupa mai multe amanari ale sentintei,potrivit portalului instantelor, iar cei doi judecatori care trebuiau sa solutioneze cazul nu au cazut de accord in acest caz. Asa ca s-a format un complet de 3 judecatori, de divergenta, si a mai fost chemat un magistrate.In final, 2 judecatori au fost pentru marirea pedepselor pentru de mai multe infractiuni de trafic de influenta, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura private, instigare la spalare de bani"In baza art.38 Cod penal, art.39 alin.1 lit. b si art.10 din Legea nr.187/2012, contopeste pedepsele principale aplicate inculpatului in pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare, la care adauga un spor de 6 ani si 8 luni inchisoare, reprezentand o treime din suma pedepselor ce nu se executa, urmand ca in final inculpatul Strutinsky Gabriel Sorin sa execute pedeapsa rezultanta de 10 ani si 8 luni inchisoare in regim de detentie, potrivit art.60 Cod penal," este minuta Curtii de Apel Constanta.Instanta a aplicat milionarului mai multe interdictii si a dispus "confiscarea speciala de la inculpatul Strutinsky Gabriel Sorin a sumei totale de 1.892.844,97 lei."Opinia minoritara in acest caz a fost in sensul condamnarii lui Strutinsky la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta si achitare pentru instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si instigare la spalare a banilor.Cine este StrutinskyStrutinsky este cunoscut ca fiind partenerul de afaceri al liderilor PSD Constanta: primarul Radu Mazare si presedintele CJ Nicusor Constantinescu. De altfel, cei trei au fost colegi la Institutul de Marina si au intrat in afaceri in 1990, editand saptamanalul local "Contrast" - transformat in cotidianul Telegraf si apoi in trust de presa.Oficial, Strutinsky este presedintele Soti Cable Neptun SRL si CVM Tomis Constanta. Presa locala a dezvaluit ca Strutinsky este trezorierul celor doi politicieni.