Lucrarile la metroul din Drumul Taberei nu vor fi receptionate la sfarsitul lunii iunie, asa cum au declarat recent ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si premierul Ludovic Orban. Receptia se amana spre finalul anului 2020."Speram spre sfarsitul anului, mai vorbim pana atunci, sa se dea in exploatare Magistrala 5", a declarat Ion Radoi, lider al Sindicatului Liber din Metrou (USLM).Lipsa angajatilor a generat inca o amanare, potrivit acestuia."Ne trebuie 1.000 de angajati, pentru ca vorbim de 10 statii si un depou. Nu e simplu sa intretii 10 statii, la fel si in cazul depoului. Este destul de mult de lucru in continuare pentru a face receptia respectiva", a mai spus Ion Radoi.Termenul finalizarii lucrarilor a fost plasat pe 30 iunie de catre ministrul Transporturilor si de catre premierul Ludovic Orban.Bode da ultimatum: Metroul din Drumul Taberei sa fie gata in iunie! Ce au promis, in van, precedentii ministriContactat de Mediafax, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, nu a vrut sa comenteze subiectul.Citeste si Ce a descoperit Corpul de Control la metroul din Drumul Taberei: S-a aruncat cu banii in vant, fara ca cineva sa fie tras la raspundere ...citeste mai departe despre " Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata in vara, cum a tot promis ministrul Bode " pe Ziare.com