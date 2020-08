De luni, 24 august, Comisia de Receptie de la Minister incepe verificarile pe santierul M5, a anuntat ministrul Lucian Bode."Saptamana aceasta, luni, au inceput testele instalatiilor electro-energetice si acestea sunt in regula, se fac si testele dinamice cu 8 trenuri pentru teste dinamice si inmagazinarea tonajului de rodaj. De luni, 24 august, Comisia de Receptie incepe receptia pe specialitati, pe componente si in paralel se realizeaza si receptia la terminarea lucrarilor respectiv la punerea in functiune a instalatiilor. Speram ca toate aceste proceduri sa se realizeze intr-un timp cat mai scurt astfel incat in septembrie sa putem sa vedem trenurile de metrou circuland pe M5", a precizat ministrul, potrivit Radio Romania Actualitati.Lucrarile la magistrala de metrou M5 au inceput in 2011 si ar fi trebuie finalizate in 2015. ...citeste mai departe despre " Metroul din Drumul Taberei ar putea fi inaugurat in septembrie, dupa noua ani de la inceperea lucrarilor " pe Ziare.com