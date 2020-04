MedLife pune in functiune al doilea laborator Real Time PCR si face demersuri pentru al treilea

Noul laborator este situat in Sfantu Gheorghe si va contribui la cresterea capacitatii de procesare in centrul tarii.Acesta dispune de circuite de biosecuritate, spatii succesive cu presiune negativa si echipamente speciale dedicate efectuarii testelor pentru depistarea virusului SARS-CoV-2.Laboratorul va functiona la cele mai inalte standarde de securitate, avand circuite de acces izolate si fluxuri de procesare total separate de cele pentru restul probelor de laborator.Potrivit reprezentatilor companiei, laboratorul va procesa intr-o prima etapa cca 100 de teste pe zi, urmand sa ajunga gradual la 200 de teste pe zi, aceasta capacitate fiind dependenta de extinderea personalului specializat din laborator."Sustinem in totalitate demersurile Guvernului roman si ale autoritatilor de sanatate publica pentru a contracara pandemia de coronavirus, in acest sens punem in functiune un nou laborator pentru testarea COVID 19 in Sfantu Gheroghe.Laboratorul ne va ajuta sa crestem capacitatea de procesare a testelor in Judetul Covasna si sa venim si in sprijinul judetelor din proximitate: Brasov, Sibiu, Prahova sau Vrancea.Testele sunt achizitionate in regim independent si sunt procesate la cererea autoritatilor si in regim intern pentru cadrele medicale ce asigura triajul si intra in sala de operatii, dar si pentru pacientii vulnerabili, cu grad de risc crescut la noul coronavirus" a declarat Mihai Marcu, Presedinte si CEO al MedLife Group."Am urmat recomandarile administratiei prezidentiale si ale autoritatilor de sanatate publica, fiind primul operator medical care a derulat la scara larga un proces extins de testatare preventiv a cadrelor medicale pentru a evita pe cat este posibil o eventuala contaminare mai ales in context asimptomatic si a asigura sanatatea celor care lupta in linia intai cu pandemia.Vom continua sa testam preventiv.Am extins deja testarea in randul gravidelor care vin sa nasca in una din maternitatile noastre si vom testa si pacientii oncologici care vin in unitatile noastre pentru chimioterapie sau radioterapie pentru a-i protej.In paralel, vom continua sa procesam teste la solicitarea autoritatilor. Excludem testarea la cerere sau pe baza de programare." a mai spus Mihai Marcu.In peri ...citeste mai departe despre " MedLife pune in functiune al doilea laborator Real Time PCR si face demersuri pentru al treilea " pe Ziare.com