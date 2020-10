Medicii explica faptul ca la Terapie Intensiva ajung persoane in stare tot mai grava si nu toti supravietuiesc."Din pacate, numarul de cazuri din ATI era prevezibil. Sunt tot mai multi pacienti infectati, este clar ca vom avea mai multi pacienti care vor avea nevoie de ingrijire in sectiile de Terapie Intensiva. In ATI se observa o progresie a numarului cazurilor. Un pacient petrece mult timp in ATI, aproximativ 10-14 zile. Astfel, intra mai multi pacienti decat ies, astfel ca este o disponabilitate redusa a paturilor ATI", a transmis Dr. Valeriu Gheorghita, medic infectionist la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central din Capitala.Referitor la numarul mare de decese, medicul a mai spus ca doar jumatate dintre cei intubati si ventilati mecanic au sanse de supravietuire."Legat de decese, riscul de deces este mai mare la pacientii din ATI. Un pacient intubat si ventilat are o rata estimata de supravietuire de 50%. Depinde si de comorbiditati. Adica unul din doi pacienti supravietuieste. Daca vom avea un numat mare de infectari noi, vom avea un numar mare de persoane la ATI si un numar mare de decese", a mai spus medicul.Marti, 27 octombrie, autoritatile din Romania au raportat 104 morti la 24 de ore si 4.724 de cazuri noi. In ATI erau internati 824 de persoane.Citeste si:CORONAVIRUS Romania. Recordul cel mai negru de la inceputul pandemiei: 104 morti in ultimele 24 de ore si 4.724 de cazuri noi. 824 de pacienti sunt in stare grava ...citeste mai departe despre " Medic la Spitalul Militar din Bucuresti: "La Terapie Intensiva intra mai multi pacienti decat ies" " pe Ziare.com