Un medic critica protocolul MAI-BOR: Virusului nu-i pasa nici de icoana, nici de Dumnezeu, nici de nimic!

Medicul cardiolog Vasi Radulescu atrage atentia, intr-o postare pe Facebook , ca virusului nu ii pasa "nici de icoana, nici de Dumnezeu", in conditiile in care ministrul Marcel Vela a anuntat marti seara ca lumea se poate duce la biserica in perioada sarbatorilor pascale."Oamenii au nevoie de lumina, din lumanare in lumanare. Lumina sfanta, aparuta prin miracol. Nu avem voie sa cautam cum apare ea. Crede si nu cerceta. O fi o frauda acolo? Nu, e lucrarea lui Dumnezeu, totul e miracol. Si oamenii trebuie sa ia direct din lumina asta, iesind putin la portita, unde va veni cineva sa le-o aduca. Sa nu care cumva sa pervertim religia. Sa nu aprindem singuri o lumanare sau o candela, in casa, in liniste, in siguranta, gandindu-ne cum sa stam in lumina cea mai mare parte din viata noastra, facand fapte bune, fiind empatici, smeriti, iubindu-i pe ceilalti.Nu, luam lumina sfanta, e fix ceea ce conteaza. O lumina care, potrivit stiintei care chiar ne apara acum de virus, nu apare singura prin manevra divina, ca nu prea are cum. Dar oamenii asta cred si nu te pui cu crezul lor.Tot ei zic ca pupatul icoanei nu are cum sa duca la boli, nici impartasania, nici statul unul langa altul in biserica. Chit ca virusologia ne zice cu totul altceva si virusului nu-i pasa nici de icoana, nici de Dumnezeu, nici de nimic. Totul va fi bine", se arata in postarea din mediul online a medicului.Amintim ca ministrul de Interne a sustinut o declaratie de presa, marti seara, in care a explicat cum vor lua romanii Sfintele Paste si Lumina de Inviere: reprezentantii MAI vor ajuta la impartirea Sfintelor Paste si a Luminii sfinte catre toate bisericile din tara.Romanii vor putea merge, organizat, "la fel cum merg la supermarket", sa ia painea binecuvantata de la biserici, vineri si sambata intre orele 7-17, a mai precizat, intre altele, Marcel Vela.