Actiunile Tesla, al caror pret s-a triplat in acest an, au inchis marti la 1.374 de dolari pe unitate, iar dupa inchiderea sedintei au avansat cu aproape 7%.Decizia companiei a urmat unui anunt similar facut de Aple la sfarsitul lunii iulie. Producatorul de iPhone-uri a anuntat ca va diviza actiunile in proportie de patru la unu, aceasta fiind prima masura de acest fel efectuata dupa 2014.In luna iulie, Tesla a raportat ca a obtinut profit in trimestrul al doilea, sustinut de reducerea costurilor si de livrarile mari, care au compensat inchiderea fabricii din cauza epidemiei de coronavirus, eliminand un obstacol din calea includerii actiunilor companiei in indicele S&P 500. ...citeste mai departe despre " Masura luata de Tesla pentru a face mai atractive actiunile sale, care s-au triplat in acest an " pe Ziare.com