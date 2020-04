Mastercard se alatura campaniei "Doneaza pentru linia intai", cu o donatie de 500.000 de lei si contributii suplimentare fiecarei donatii individuale

Angajamentul Mastercard consta in directionarea unei sume initiale de 500.000 de lei, pentru a contribui la achizitia de materiale medicale care vor fi distribuite pe teritoriul tarii prin intermediul si in conformitate cu necesarul comunicat constant de Departamentul Situatii de Urgenta (DSU).Totodata, compania incurajeaza detinatorii de carduri Mastercard si Maestro care isi doresc si pot face un gest de solidaritate, sa se alature cauzei prin folosirea cardurilor personale pentru a face o donatie pe emag.ro/doneaza, iar pentru fiecare donatie efectuata cu un card Mastercard sau Maestro, Mastercard va contribui cu inca 10 lei, suplimentar fata de suma initiala."Este nevoie in continuare de solidaritate si actiuni concrete prin care putem sa fim alaturi de cei mai vulnerabili dintre noi si sa-i protejam pe cei care, la randul lor, se lupta sa ne facem bine, sa ramanem sanatosi si sa putem iesi din casa in siguranta cat mai curand.Ne bucuram sa fim parte din initiativa Doneaza pentru linia intai, un proiect amplu, relevant, transparent, care actioneaza in timp real pentru a raspunde necesitatilor.Traim un scenariu fara precedent, in care trebuie sa ramanem uniti si sa construim impreuna viitorul mai bun pe care ni-l dorim cu totii", a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard Romania si Croatia.In aceasta perioada, prioritatea Mastercard este protejarea sigurantei si sanatatii romanilor, prin eforturi relevante in combaterea noului coronavirus.In martie, compania anunta extinderea partneriatului cu Asociatia Daruieste Viata, printr-o contributie de 100.000 de euro pentru achizitionarea de echipamente speciale, cu importanta cruciala in asigurarea ingrijiri adecvate pentru persoanele infectate cu COVID-19.Despre MastercardMastercard, https://www.mastercard.ro, este o companie de tehnologie in industria globala de plati.Misiunea noastra este sa generam si sa dezvoltam o economie digitala atotcuprinzatoare, care sa ofere tranzactii sigure, simple, inteligente si accesibile, in beneficiul tuturor, de pretutindeni.Prin transfer de date sigur si prin retele impenetrabile, prin parteneriate si cu pasiune, inovatiile si s ...citeste mai departe despre " Mastercard se alatura campaniei "Doneaza pentru linia intai", cu o donatie de 500.000 de lei si contributii suplimentare fiecarei donatii individuale " pe Ziare.com