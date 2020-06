Masini de lux cautate de politiile din Italia si Ungaria, descoperite la Vama Bors

Ambii conducatori auto au incercat sa introduca masinile in Romania, la miezul noptii.Potrivit Politiei de Frontiera, prima masina descoperita a fost un BMW model 420D. "In data de 28.06.2020, in jurul orei 00.15, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in tara, o femeie, cetatean roman, in varsta de 30 de ani, conducand autoturismul marca BMW model 420d, inmatriculat in Italia, an de fabricatie 2017"a transmis IGPF.In urma verificarilor suplimentare s-a constatat ca autoturismul figureaza ca "bun cautat pentru confiscare", alerta introdusa de autoritatile din Italia in data de 13.04.2020.Femeia a declarat ca a imprumutat autoturismul de la o cunostinta de pe teritoriul Italiei, pentru a se deplasa in Romania in vederea rezolvarii unor probleme personale si nu avea cunostinta despre faptul ca masina este cautata de autoritati.Apoi, in nopatea de duminica spre luni, o alta masina de lux urma sa intre in Romania, desi autoritatile ungare o cautau in tara vecina."In data de 29.06.2020, in jurul orei 00.30, la acelasi punct de trecere a frontierei, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera un alt cetatean roman, in varsta de 59 de ani, la volanul unui autoturism marca Audi A8, inmatriculat in Germania, an de fabricatie 2014", mai arata IGPF.La controlul de frontiera, s-a constatat ca autoturismul figureaza ca "bun cautat pentru confiscare", alerta introdusa de autoritatile din Ungaria in urma cu 3 zile.Barbatul aflat la volan a declarat ca a primit autoturismul de la fiul sau, pentru a se deplasa in Romania si nu avea cunostinta despre faptul ca masina este cautata de autoritati.Ambele masini au fost indisponibilizate la sediul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, iar in acest caz se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, urmand ca la finalizare sa fie dispuse masurile legale care se impun. ...citeste mai departe despre " Masini de lux cautate de politiile din Italia si Ungaria, descoperite la Vama Bors " pe Ziare.com